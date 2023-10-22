В Чехии заявили об отсутствии угрозы радикализации мусульманской общины

Как сообщили в МВД республики, полиция внимательно наблюдает за акциями, проходящими в стране после нападения на Израиль из сектора Газа

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Угроза радикализации мусульманской общины в Чехии на фоне ситуации на Ближнем Востоке и массовых протестов сторонников Палестины в странах Западной Европы в настоящее время отсутствует. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

"В данный момент у нас нет никаких данных, даже косвенных, что происходит радикализация мусульманской общины в Чехии", - сказал он в эфире Чешского телевидения. Ракушан заявил, что мусульманская община в республике является немногочисленной, а прошедшие в стране акции в поддержку Палестины нельзя сравнивать по масштабу с теми, что состоялись в Берлине и Париже.

По его словам, полиция внимательно наблюдает за акциями, проходящими в Чехии после нападения на Израиль из сектора Газа. "Мы не допустим, чтобы в Чехии каким бы то ни было образом [выражалась] поддержка терроризма. Мы немедленно пресечем [такие действия, если они будут выявлены]", - сказал глава МВД.

В чешской столице 15 и 18 октября состоялись митинги с участием около 100 сторонников Палестины, которые в своих заявлениях дистанцировались "от ХАМАС и терроризма". Пропалестинские митинги сопровождались стихийными акциями в поддержку Израиля. Конфликтов между их участниками, как проинформировали в полиции, не было.