В Сараеве несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Участники митинга прибыли к зданию мэрии

БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались у здания мэрии Сараева в Боснии и Герцеговине на манифестацию в знак поддержки палестинского народа. Об этом сообщает информационный портал Vijesti.

"Мы хотим послать решительный сигнал поддержки нашим согражданам в секторе Газа, которые сталкиваются с жестокими преступлениями и геноцидом. Мы хотим выступить против убийств детей, женщин, стариков, раненых в больницах, против насилия и за мир в Палестине", - заявили организаторы мероприятия.

Участники митинга прибыли к зданию мэрии с флагами Палестины и транспарантами в поддержку палестинского народа, толпа синхронно скандировала "свободная-свободная Палестина".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.