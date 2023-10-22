22 октября, 16:23,
обновлено 22 октября, 16:45

Папа Римский провел телефонный разговор с Байденом

Как сообщила пресс-служба Ватикана, обсуждались конфликтные ситуации в мире, а также пути их мирного урегулирования

ВАТИКАН, 22 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщила пресс-служба Ватикана, в ходе продлившейся 20 минут беседы обсуждались конфликтные ситуации в мире, а также пути их мирного урегулирования.

Подробности беседы не разглашаются.

Байден приезжал в Ватикан в октябре 2021 года, где его принимал Франциск.

Понтифик неоднократно призывал прекратить конфликты, в том числе на Украине и нынешнее обострение палестино-израильского противостояния. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)СШАПалестино-израильский конфликтБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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