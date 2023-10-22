22 октября, 16:28

В Токио прошла интронизация предстоятеля Японской автономной православной церкви

В качестве представителя РПЦ в церемонии принял участие председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Интронизация - торжественная церемония возведения предстоятеля церкви на его кафедру - митрополита Токийского и всея Японии Серафима состоялась в Токио. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"22 октября, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Токио состоялась интронизация новоизбранного предстоятеля Японской автономной православной церкви архиепископа Токийского, митрополита всей Японии Серафима", - говорится в сообщении.

В качестве представителя Русской православной церкви в церемонии принял участие председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Среди молившихся в храме были временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко, многочисленные гости и прихожане. Богослужение совершалось на японском, церковнославянском и английском языках.

По окончании литургии председатель ОВЦС вручил новоизбранному предстоятелю Японской автономной православной церкви мантию митрополита, белый клобук и жезл. 

Теги:
Япония
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