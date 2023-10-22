СМИ: в Париже 15 тыс. человек вышли на манифестацию в поддержку Палестины

Участники демонстрации скандируют лозунги за прекращение израильских ударов по сектору Газа и призывают к мирному урегулированию

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа подтвердила участие 15 тыс. человек в организованной на площади Республики манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа. Такие данные приводит телеканал BFMTV.

Манифестация была организована пропалестинскими и мусульманскими ассоциациями, а также ассоциацией "Французский союз евреев за мир" при поддержке крупнейших профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Унитарную профсоюзную организацию" (FSU). Акцию поддержали и депутаты из партии "Неподчинившаяся Франция". Власти официально разрешили ее проведение при условии, что участники не будут выступать в поддержку терроризма и в частности палестинской группировки ХАМАС.

Участники демонстрации скандируют лозунги за прекращение израильских ударов по сектору Газа и призывают к мирному урегулированию. Мир, согласно этим же лозунгам, должен наступить вместе с "деколонизацией", то есть отказом Израиля от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан. Впрочем, звучали и более агрессивные мнения, включая обвинения руководства Франции в пособничестве "убийствам мирного населения Газы". Несмотря на это, манифестация проходила без каких-либо заметных инцидентов, полиция не сообщала о задержаниях или стычках с демонстрантами.