Из Египта 23 октября планируют отправить 40 грузовиков с помощью Газе

Как сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, КПП "Рафах" вновь откроют для доставки гуманитарных грузов

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Колонну из 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей палестинского сектора Газа планируют отправить из Египта 23 октября. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его данным, в понедельник контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом, будет вновь открыт для доставки гуманитарных грузов. Ранее канал сообщал, что в районе погранперехода были слышны звуки взрывов. Как передает портал Al Youm As-Sabiya, "израильский обстрел был произведен по ошибке недалеко от египетской границы и приостановил проход" транспортных средств.

Ранее сообщалось, что 17 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Накануне в Газу через погранпереход въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости были направлены в южные области палестинского сектора.

Как сообщил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на представителя погранперехода со стороны сектора Газа, доставленная накануне помощь может покрыть "примерно 3% потребностей" жителей анклава.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Каир неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручиться гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.