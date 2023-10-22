В Симферополе обновился температурный максимум с 1916 года

По данным Гидрометцентра Крыма, воздух прогрелся до +30 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в Симферополе 22 октября превысила исторический максимум установленный в 1916 году, сообщили ТАСС в Гидрометцентре Крыма.

"Побит абсолютный максимум: предыдущий был установлен в 1916 году [и составлял] +26,5 градуса, сегодня уже в обед было +30 градусов. Синоптическая ситуация сейчас такова: по территории проходил теплый фронт, южный ветер - скорее эта ситуация относится к аномальной", - сообщил представитель гидрометцентра.

Синоптики уточнили, что в ближайшие дни осадков пока еще не ожидается, но будет постепенно холодать. А к 25 октября на территорию Крыма придет холодный фронт, который принесет, в том числе и дожди.