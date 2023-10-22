Глава МВД Словении не исключил возможности продления пограничного контроля на границах

По данным STA, во въезде на территорию страны было отказано 20 людям, не являющимся гражданами ЕС

ЛЮБЛЯНА, 22 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Словении Боштьян Поклюкар не исключает возможности продления временного пограничного контроля на границе с Венгрией и Хорватией. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA).

Глава МВД республики считает работу полицейских в рамках действующего с 21 октября временного контроля на границах с Венгрией и Хорватией эффективной. Люди, живущие по обе стороны границы, по его словам, не ощущают каких-либо негативных последствий действия указанной меры. По данным STA, на текущий момент во въезде на территорию Словении было отказано 20 людям, не являющимся гражданами ЕС.

Как указывает агентство, министр не исключает того, что временный пограничный контроль необходимо будет продлить из-за террористической угрозы. "Конфликт на Ближнем Востоке непредсказуем, мы не знаем, как он будет развиваться. <...> я считаю, что принятые меры являются правильными и прежде всего соразмерными", - сообщил Поклюкар.

21 октября власти Республики Словения ввели временный пограничный контроль на границе с Венгрией и Хорватией, который будет длиться до 30 октября. Словенская полиция открыла 14 контрольно-пропускных пунктов: 12 на хорватской и два на венгерской границе.

18 октября министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози проинформировал словенского коллегу о введении пограничного контроля на границе между странами. Пьянтедози в телефонном разговоре с Поклюкаром сообщил, что в связи с "изменившейся ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке Италия решила ввести контроль на границе со Словенией". Суть данной временной меры заключается в "противодействии терроризму и организованной преступности".

16 октября агентство сообщило, что временный пограничный контроль на границе между Австрией и Словенией будет продлен на шесть месяцев. По его данным, Австрия уведомила Еврокомиссию о решении продлить контроль на границе со Словенией и Венгрией. Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине.