В Индии заявили, что не намерены "отменять" российскую культуру и Рерихов

Индия планирует активно развивать связи с Россией

КУЛУ /ИНДИЯ/, 22 октября. /ТАСС/. Власти индийского штата Химачал-Прадеш не намерены отменять российскую культуру, а наоборот, намерены активно развивать культурные связи с Россией. Об этом сказал корреспонденту ТАСС глава администрации округа Кулу, в котором находится мемориальный музей Рерихов, Ашутош Гарг.

"У нас ничего подобного ожидать не стоит", - сказал Гарг в ответ на вопрос об отмене российской культуры в некоторых странах Запада.

"Мы напротив будем продвигать культурное сотрудничество насколько возможно. Искусство и политика - разные вещи, и искусство нельзя заключить в политические рамки", - добавил собеседник агентства в кулуарах международного фестиваля "Рерихи: индийский путь", который открылся в Кулу.

Как отметил в свою очередь индийский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР) Суреш Кумар, индийцы, а особенно химачальцы, с огромным почтением относятся к семье Рерихов, а в их лице - ко всей российской культуре.

"Благодаря Рерихам наш штат Химачал Прадеш стал известен в мире. Люди из разных стран приезжают сюда чтобы увидеть картины Николая Рериха, место, где он работал", - сказал Кумар.

В музее-усадьбе Рерихов в гималайской долине Кулу в штате Химачал-Прадеш открылся фестиваль "Рерихи: индийский путь", посвященный 100-летию прибытия этой семьи в Индию и 95-летию переезда в долину Кулу.