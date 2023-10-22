Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в Севастополе

Глава города также назвал фейком сведения о работе российских средств ПВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Распространяемая информация о якобы взрывах в Севастополе не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе взрыве чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было", - написал он.

Также Развожаев назвал фейком сведения о работе российских средств противовоздушной обороны. "Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", - отметил губернатор Севастополя.

По его словам, все оперативные службы продолжают контроль обстановки.

В течение дня в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу, приостанавливали движение общественного транспорта. Позже объявленную воздушную тревогу отменили.