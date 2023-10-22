Минкультуры Украины считает, что УПЦ по-прежнему имеет каноническую связь с РПЦ

Как заявили в Киеве, в состав УПЦ входит большое число различных юридических организаций

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет каноническую связь с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на прошлогоднее решение об их размежевании. Такое мнение выразил и.о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

"В данный момент мы можем говорить только об одной церкви, которая имеет канонический центр в Российской Федерации, - это УПЦ. После мая прошлого года УПЦ объявила о размежевании с РПЦ. Тем не менее в самой РПЦ остались в учредительных и директивных документах непосредственные указания на то, что УПЦ находится в ее каноническом подчинении", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Карандеев добавил, что в состав УПЦ входит большое число различных юридических организаций: более 60 монастырей, почти 8 500 приходов, несколько десятков епархий. После принятия украинским парламентом законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и выявления подобных связей власти будут совершать действия против "каждого отдельного юридического лица", отметил министр.

В четверг Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению украинского президента Владимира Зеленского и позволяющий запретить УПЦ. В самой церкви заявили, что этот документ нарушает право на свободу вероисповедания и не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины. В УПЦ также подчеркнули, что, хотя в законопроекте напрямую не говорится о канонической церкви, его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что закон будут применять в ее отношении.

27 мая 2022 года собор УПЦ, прошедший в Киеве, принял решение о своей "полной самостоятельности и независимости", внеся соответствующие изменения в устав. Кроме того, собор выразил несогласие с поддержкой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом специальной военной операции на Украине. 7 июня 2022 года Священный синод РПЦ заявил, что изменение статуса УПЦ возможно только в рамках канонической (законной с точки зрения церковного права) процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.