В Каракасе прошла демонстрация в поддержку палестинского народа

Сотни венесуэльцев собрались у представительства ООН

КАРАКАС, 22 октября. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку палестинского народа прошла в венесуэльской столице. Сотни венесуэльцев собрались у представительства ООН и провели митинг под лозунгом "Прекратить геноцид в Палестине", который транслировался телеканалом Venezolana de Television.

"Мы собрались здесь, чтобы сказать миру прекратить огонь, прекратить геноцид, прекратить игнорировать гибель невинных людей от израильского сионизма", - заявила координатор Платформы солидарности с Палестиной Хинду Андери. "Мы поднимаем свой голос, чтобы сказать, что "Палестина не одна <…> Это героический народ, который защищает свою территорию, свои права, который не смотря ни на что не покидает свою землю", - подчеркнула Андери.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.