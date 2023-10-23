В Стамбуле состоится 51-е заседание исполкома OANA на тему борьбы с дезинформацией в СМИ

В мероприятии будут участвовать 32 делегата от 15 информагентств

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Участники открывающегося в Стамбуле 51-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA) обсудят вопросы борьбы с дезинформацией в СМИ. Делегацию ТАСС возглавляет первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

Главной темой заседания заявлено сотрудничество между информагентствами в борьбе с дезинформацией. На панельной дискуссии, посвященной обсуждению этой проблемы, выступят представители руководства ТАСС, иранского агентства IRNA, японского Kyodo и азербайджанского АзерТАдж. Кроме того, запланировано отдельное выступление главы управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна. Под эгидой его управления в Турции организован Центр по борьбе с дезинформацией, который на регулярной основе готовит бюллетени с опровержением резонансных сообщений, не имеющих подтверждений.

В заседании, которое организовано агентством Anadolu, примут участие 32 делегата от 15 агентств - членов OANA.

По итогам заседания OANA примет Стамбульскую декларацию. В ее проекте содержится предложение отдельно подчеркнуть обеспокоенность организации в связи с ситуацией в секторе Газа из-за нового витка палестино-израильского конфликта и необходимость обеспечить максимальную безопасность работающих в этом регионе журналистов.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана была основана по инициативе ЮНЕСКО в 1961 году. Ее цель - активное продвижение альтернативных точек зрения на глобальные события и отстаивание идеи многополярного мира. OANA объединяет более 40 информагентств из 35 стран, являясь крупнейшей мировой медийной организацией: на страны - участницы OANA приходится две трети общего объема мирового информационного потока.

ТАСС является вице-президентом организации.