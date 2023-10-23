На Чукотке завершили строительство инфекционного корпуса

В медучреждении смогут лечиться пациенты в том числе заболевшие коронавирусом

ТАСС, 23 октября. Новый инфекционный корпус построили в поселке Угольные Копи на Чукотке. В нем будут лечить в том числе и пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Вопрос создания такого учреждения был поднят медицинским сообществом округа в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Новый инфекционный корпус в Угольных Копях оснащен современным оборудованием, включая аппараты компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации корпус возможно быстро переоборудовать для приема пострадавших", - сообщили в правительстве Чукотки.

Уточняется, что в новом медучреждении смогут лечиться пациенты со всего округа, в том числе заболевшие коронавирусом. До этого инфекцию лечили в ковидных госпиталях, развернутых на базе других медучреждений Чукотки.