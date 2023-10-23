На Чукотке в 2024 году откроют региональный Центр поддержки молодежи

Его создание будет реализовано в рамках нацпроекта "Образование"

ТАСС, 23 октября. Первый региональный Центр поддержки и развития способностей и талантов молодежи откроют на базе Чукотского окружного лицея в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"У ребят появится возможность пройти усиленную подготовку по различным модулям: наука, спорт, искусство для дальнейшего участия в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных уровней. Создание центра запланировано в рамках реализации в регионе мероприятий нацпроекта "Образование", - сообщили в правительстве Чукотки.