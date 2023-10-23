На Камчатке газифицируют около 2 тыс. домовладений

Речь идет о Елизовском муниципальном районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. домовладений газифицируют в Елизовском муниципальном районе Камчатки. При этом абонентам, заключившим договор на подключение к сетям до 1 октября 2024 года, предоставляется скидка, сообщили ТАСС в краевом Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"В ближнесрочной перспективе будет осуществлена догазификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах Пионерского и Новоавачинского сельских поселений. В настоящее время там завершается проектирование распределительных газопроводов, строительство которых позволит газифицировать порядка 2 000 домовладений", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что для всех жителей Камчатского края, заключивших договор технологического присоединения к газовым сетям до 1 октября 2024 года, при заключении договора на комплексную услугу предоставляется скидка в размере 135 тыс. рублей. Мерами поддержками при газификации домовладений пользуются и льготные категории граждан, среди которых - многодетные семьи, люди, с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и другие.