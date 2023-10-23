На Чукотке ожидается ветер до 33 м/с

Речь идет о городе Певек

ТАСС, 23 октября. Ветер 33 м/с и низовая метель ожидается в городе Певек на Чукотке. Жителям рекомендовано не выезжать за пределы населенного пункта без необходимости, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным Чукотского УГМС, 23 октября прогнозируется южный ветер. Днем на побережье Берингова моря порывы будут достигать 25 м/с, в районе Певека - 33 м/с с низовой метелью", - говорится в сообщении.

Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям в аэропортах назначения задержаны вылеты в села Хатырка и Марково.