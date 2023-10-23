Отправленная Тунисом гуманитарная помощь прибыла в сектор Газа

В груз вошли коробки с детским молоком и медикаменты

РАБАТ, 23 октября. /ТАСС/. Отправленная Тунисом палестинцам гуманитарная помощь прибыла в воскресенье в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse.

Помощь от Туниса включает в себя коробки с детским молоком и медикаменты.

Ранее тунисский президент Каис Саид принял решение в срочном порядке направить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Далее колонны грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа ждут въезда в палестинский анклав через КПП "Рафах".