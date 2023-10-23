Умер блогер Дядя Слава

Ему было 56 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава, умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что блогер Дядя Слава умер вечером 22 октября. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. "Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря "не беспокойся", улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей", - отмечается в публикации