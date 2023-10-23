Кабмин не поддержал скидку на транспортный налог для не нарушающих ПДД

В официальном отзыве говорится, что возможность получения налоговых льгот не должна быть связана с требованием соблюдать правила дорожного движения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), которым предлагается ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались в течение года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Возможность получения налоговых льгот не должна быть связана с требованиями к поведению автомобилистов, отмечается в официальном отзыве кабмина. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект предусматривает дополнение новым положением ст. 361.1 части второй Налогового кодекса РФ (налоговые льготы). В финансово-экономическом обосновании к законопроекту Даванков указывал, что увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи.

"Статьей 24 федерального закона "О безопасности дорожного движения" определено, что участники дорожного движения обязаны выполнять требования указанного закона. В связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного указанным законом. В связи с изложенным правительство РФ законопроект не поддерживает", - указано в отзыве.

В кабмине отметили, что целью налогового законодательства "не является стимулирование собственников транспортных средств на соблюдение правил дорожного движения".