В Магадане сообщили, что на создание гостиницы мирового уровня потребуется 3 млрд рублей

Планируется, что объект будет включать в себя 121 номер, отметил замминистра культуры и туризма региона Максим Шурхно

ТАСС, 23 октября. Проект по строительству в Магадане первой в регионе четырехзвездочной гостиницы международного уровня оценивается в 2,9 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель министра культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно.

"Стоимость проекта - 2,9 млрд рублей", - рассказал заместитель министра.

По информации Шурхно, строительство четырехзвездочной гостиницы является составляющей туристического кластера, формирующегося в районе бухты Нагаева в Магадане. Планируется, что будущий объект будет включать в себя 121 гостиничный номер, обеспечит создание 78 рабочих мест.

Строительство объекта начнется в 2024 году, завершение работ запланировано на 2026 год. Сейчас в регионе нет ни одной гостиницы уровня "четыре звезды". Помимо этого, на Колыме отсутствуют брендовые отели и качественная конференц-инфраструктура. По информации местных властей, все это негативно сказывается на уровне сервиса и качестве гостиничных услуг в Магаданской области.

В прошлом году туристической поток в регион составил 75 тыс. человек. Планируется, что по итогам 2023 года он увеличится до 80 тыс. человек, а в 2024 году - превысит 84 тыс. человек. Однако номерной фонд Магаданской области сейчас составляет всего лишь 836 номеров, что не позволяет обеспечить комфортное размещение туристов и гостей региона.