В Хабаровском крае епископ Пантелеимон стал пятым архиереем

По словам губернатора Михаила Дегтярева, многие жители региона стали свидетелями таинства рукоположения

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Рукоположение (хиротония, посвящение в духовный сан) епископа Пантелеимона состоялось в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

"По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл на знаковое для всех православных христиан Хабаровского края событие - хиротонию епископа Пантелеимона. В крае появился пятый архиерей. Его святейшество и священный синод Русской православной церкви определили ему титул Бикинского", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он отметил, что новый архиерей будет хорошим помощником митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию. Епископ, который является ректором Хабаровской духовной семинарии, теперь викарий Хабаровской митрополии. Чин рукоположения был совершен в Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре, расположенном в Сергиево-Посадском районе Московской области. Это древнейшее место, основанное в XIV веке, где хранятся мощи родителей Сергия Радонежского - преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

Патриарху Кириллу сослужили митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Каширский Феогност, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, митрополит Астраханский и Камызякский Никон и другие священники.

"Свидетелями таинства рукоположения стали и многие наши земляки-дальневосточники, которые сочли своим долгом побывать на этом событии. Желаю епископу Бикинскому Пантелеимону помощи Божией! Многая и благая лета", - написал Дегтярев.