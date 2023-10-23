В России предложили ввести единые правила отстрела животных в заповедниках

Авторы инициативы считают необходимым установить полный перечень случаев, когда такие мероприятия допустимы, а также сформировать необходимый список документов и привести научные обоснования, пишет газета "Известия"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Экспертный совет по заповедному делу предложил уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение организации в Минприроды РФ.

"Нужно разработать и принять нормативно-правовой акт, регламентирующий организацию и проведение мероприятий по регулированию численности диких животных в заповедниках и нацпарках", - приводит газета слова экспертов.

Предлагается установить полный перечень случаев, когда эти мероприятия допустимы, а также сформировать необходимый список документов и привести научные обоснования. Кроме того, при Минприроды должна быть сформирована экспертная комиссия, которая будет рассматривать заявки на отстрел или отлов животных, определять порядок распоряжения продукцией, полученной в ходе охоты. Также ведомство будет обязано размещать принятые решения на сайте, сообщили эксперты.

Сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу Всеволод Степаницкий уточнил газете, что в настоящее время нет единого документа, регламентирующего вопросы организации и проведения регулирования численности диких животных на ООПТ федерального значения. "И если мы не хотим, чтобы многочисленные аспекты организации и проведения таких мероприятий решались "по понятиям", а равно и просто волюнтаристским образом, то правовой акт подобного формата необходим", - подчеркнул он.

В Минприроды подтвердили изданию, что получили документ и сейчас изучают предложения. "Данный вопрос требует тщательного и внимательного рассмотрения, так как часть предложений экспертов уже реализована в действующем законодательстве и не требует дополнительного закрепления", - пояснили в ведомстве.

Регуляционные мероприятия на особо охраняемых природных территориях - это действия для изменения или сохранения численности отдельных видов. Для регулирования численности животных применяют отлов или отстрел. В совете объяснили, что данная мера может быть допущена только в отдельных случаях, таких как неблагоприятная эпидемическая обстановка или угроза охраняемым природным комплексам вследствие чрезмерного роста популяции животных.