В России планируют установить единое время запрета на шум дома

Обновленный и доработанный законопроект о тишине также определяет единое время проведения громких строительных работ, пишут "Известия"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00 планируют установить во всех регионах России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на текст обновленного и доработанного законопроекта о тишине.

Документ также определяет единое время проведения шумных строительных работ - с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 исключительно в будни. Кроме того, жильцы смогут назначать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и выявления нарушений запрета на шум.

Как отмечает издание, новым проектом предлагается ввести следующие штрафы: за первое нарушение тишины в установленное время - от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц. При повторном нарушении последует наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Максимальная сумма штрафа при систематических нарушениях составит 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы", - приводит газета слова председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Он добавил, что кроме единых требований к тишине для жителей и предпринимателей будет внедрен механизм профилактики, который позволит собственникам многоквартирных домов эффективно влиять на шумных соседей и привлекать их к административной ответственности.

Проект, согласно которому управляющие компании получали право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, внесли в Госдуму в феврале 2023 года. Теперь документ доработали с правительством, рассказал газете один из разработчиков первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев. Он отметил, что поправки в КоАП о штрафных санкциях в случае нарушения тишины уже направлены на отзыв кабмина.

Внести обновленный законопроект в Госдуму планируется 23 октября.