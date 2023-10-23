В Приморье полиция изъяла 75 литров красной икры без документов

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли 95 особей рыбы лососевых пород

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Приморье пресекли нелегальную торговлю красной рыбой и икрой в Арсеньеве, сообщает пресс-служба краевого УМВД. В 7 точках изъято 75 литров икры лососевых.

"В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Путина-2023" сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" выявили семь фактов незаконной реализации рыбы и икры. Установлено, что реализация рыбной продукции осуществлялась без соответствующей маркировки и документов. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 95 особей рыбы лососевых пород и 75 литров немаркированной икры", - говорится в сообщении.

По двум фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).