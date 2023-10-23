23 октября, 04:33

Собянин: более 23 млн приемов провели врачи в поликлиниках нового московского стандарта

Теперь пациенты могут недалеко от дома пройти обследования в комфортных помещениях с удобной навигацией и современным оборудованием, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 23 млн приемов провели врачи поликлиник, модернизированных по новым московским стандартам. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Врачи модернизированных по новому московскому стандарту поликлиник провели уже больше 23 млн приемов", - написал мэр. Собянин уточнил, что первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена завершен, он включал 200 зданий. Каждое из них сделали максимально удобным как для посетителей, так и для сотрудников.

Он отметил, что теперь пациенты могут недалеко от дома пройти обследования в комфортных помещениях с удобной навигацией и современным оборудованием.

"Также привели в порядок территории рядом: оборудовали удобные места для отдыха, высадили деревья и кустарники, проложили дорожки", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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