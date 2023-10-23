В Приморье упразднили два региональных ведомства

Речь идет о министерстве по энергетике и газоснабжению, а также о министерстве природных ресурсов

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Министерства по энергетике и газоснабжению и министерство природных ресурсов упразднены в Приморье. Вместо них создаются агентство по газификации и газоснабжению и министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Министерство по энергетике и газоснабжению упраздняется. Полномочия по электроэнергетике передаются в министерство строительства. Создается агентство по газификации и газоснабжению. Министерство природных ресурсов упраздняется. Его полномочия передадут в новое ведомство - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Создается агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Руководители действующих агентств, департаментов и инспекций сохраняют свои должности", - цитируют в сообщении главу региона Олега Кожемяко.

Кожемяко сообщил о кадровых перестановках в правительстве края во время еженедельной планерки с руководителями региональных органов власти и главами муниципальных образований. По словам губернатора, ранее были проанализированы результаты пятилетней работы всех заместителей председателя правительства, департаментов, агентств и министерств, а также непосредственно их руководителей. Он поручил первому вице-губернатору - председателю правительства Приморья Вере Щербина подготовить все необходимые документы в связи с кадровыми перестановками.

Должность министра цифрового развития и связи получил Константин Волошин. Исполнять обязанности министра здравоохранения будет Евгений Шестопалов, министра архитектуры и градостроительной политики - Антон Глушков, министра имущественных и земельных отношений - Арест Давтян.