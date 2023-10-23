В Киргизии 1-3 ноября состоится выставка российских университетов

Она будет проходить в Бишкеке, Канте и Кара-Балте

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Выставка университетов России состоится в Киргизии 1-3 ноября. Об этом сообщило киргизское представительство Россотрудничества.

"С 1 по 3 ноября 2023 года в Кыргызстане пройдет выставка российских университетов "Образование в России - 2024-2025" в рамках квотной отборочной кампании Россотрудничества", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, выставка пройдет в Бишкеке, а также в городах Кант и Кара-Балта (Чуйская область). "Во время работы выставки все участники могут получить консультации сотрудников Русского дома в Бишкеке по вопросам поступления по квотам Россотрудничества", - отмечается в сообщении.

"Образование в России - 2024-2025" организована представительством Россотрудничества в Киргизии при поддержке министерства образования и науки республики и Российско-киргизского консорциума технических университетов.

13 октября в киргизском областном центре Джалал-Абад также состоялся третий форум ректоров вузов двух государств, в нем приняли участие более 100 человек и было подписано почти 50 соглашений о сотрудничестве.