В РФ с начала года на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя могут лишить прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафовать на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября /ТАСС/. Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения за девять месяцев текущего года в России сократилось на 14%, а число погибших и получивших ранения в них - на 26% и 13% соответственно. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"За девять месяцев с начала текущего года на российских дорогах зарегистрировано 9 599 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в том числе тех, кто отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования. Это на 14,2% меньше, чем годом ранее. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26% и 13% и составило 2 050 человек и 12 602 человека соответственно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей в России отмечается на протяжении уже нескольких лет. "Статистика по этому виду аварийности в период с января по сентябрь 2023 года не только подтверждает устойчивость этой тенденции, но и позволяет говорить об активном нарастании ее темпа", - добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение в состоянии опьянения остается одной из самых серьезных и трудноискоренимых проблем безопасности во всем мире. В России борьба с этой проблемой идет на всех уровнях. Это и совершенствование законодательства, и неотвратимость наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и модернизация методов медицинского освидетельствования, а также регулярные профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, просветительская работа с населением.

"Мы ведем масштабную информационно-пропагандистскую работу, цель которой - сформировать в обществе резко негативное отношение к пьяным за рулем. ДТП по вине нетрезвых водителей имеют наибольшую тяжесть последствий", - рассказали в российской Госавтоинспекции. Там также отметили, что важно предупредить трагедию, исключив из дорожного движения водителя, управляющего транспортным средством в состоянии опьянения. При этом, как подчеркнули в Госавтоинспекции, практика привлечения представителей СМИ, общественности и активных граждан к контролю за нетрезвыми водителями дает очень хороший результат. "В настоящее время таким образом выявляется более 10% нарушителей", - отметили в ГУОБДД МВД России.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторный случай управления транспортным средством в состоянии опьянения, повторный отказ от медицинского освидетельствования влекут уже уголовное наказание, напомнили в российской Госавтоинспекции.