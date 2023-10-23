Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

По словам главы республики Дениса Пушилина, многое, что делает журналист для Донбасса, остается за кадром

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву. Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО - часто на передовой. Мало осталось мест, где он не побывал - в самой гуще событий, причем то, что он делает, как помогает, во многом остается за кадром", - написал Пушилин.

Владимир Соловьев - российский журналист, ведущий программ "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь" (1998-2010 годы), "Полный контакт" на радио "Вести FM" (с 2010 года по настоящее время), а также несколько ток-шоу на различных телеканалах, в том числе передач "Поединок" (2002-2003 годы, 2010-2017 годы), "К барьеру!" (2003-2009 годы) и "Вечер с Владимиром Соловьевым" (с 2012 года по настоящее время), лауреат премии ТЭФИ (2005).