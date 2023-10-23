В ДФО победителями конкурса "Лидеры России" стали управленцы из девяти регионов

Они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" завершился во Владивостоке, победителями стали 11 управленцев из девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"Во Владивостоке завершился окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - в Дальневосточном федеральном округе. Его победителями стали 11 управленцев из девяти регионов ДФО. Все они получили право участвовать в юбилейном суперфинале в 2024 году", - сообщили в пресс-службе.

Всего от представителей ДФО на участие в пятом конкурсе было подано более 5,7 тыс. заявок, 127 человек получили допуск к очным испытаниям. Победителями окружного финала стали 11 конкурсантов из девяти регионов: трое из Забайкальского края и по одному представителю от Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Все они станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России.

"Среди финалистов ДФО мы увидели ученых, педагогов, энергетиков, экономистов, юристов, инженеров, предпринимателей и представителей других востребованных профессий. Уверен, что своим энтузиазмом, трудолюбием и профессионализмом лидеры послужат развитию Дальнего Востока и всей нашей страны", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Самым молодым победителем окружного финал стал 28-летний Павел Береговой. Он работает руководителем Центра управления регионом Магаданской области. Управленец переехал в Магадан из Москвы три года назад. Один из самых опытных победителей - 51-летний Сергей Андреевский, более 20 лет работающий в сфере юриспруденции и занимающий должность заместителя начальника контрольно-правового управления администрации Мирнинского района Якутии.

Окружные финалы пятого конкурса "Лидеры России" уже завершились трех федеральных округах. После ДФО серия продолжится в Приволжском федеральном округе, финал пройдет в Нижнем Новгороде 27-29 октября.