В северных районах Приамурья ожидается снег и гололедица

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Западный циклон, который пройдет через Амурскую область, принесет в северные районы региона сильный снег и гололедицу на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале Амурского гидрометцентра.

"Днем 25 октября и в течение 26 октября при прохождении фронтальных систем западного циклона на севере области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Высока вероятность гололедных явлений на дорогах (гололедица, снежный накат), налипание мокрого снега на провода", - говорится в сообщении.

Также смещение циклона по области будет сопровождаться усилением северо-западного ветра в порывах до 17 м/с и затоком холодной воздушной массы с понижением температурного фона на 3-7 градусов. По информации синоптиков в эти дни ожидается от 0 до минус 4 градусов днем, ночью - от минус 5 до минус 10 градусов.