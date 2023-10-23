Почти 90 тыс. человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им. А. С. Логинова

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в учреждении предусмотрена возможность совместного пребывания с родственниками

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 90 тыс. человек получили помощь в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ им. А. С. Логинова с конца августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В июне мы завершили строительство нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А. С. Логинова <...> В конце августа центр принял своих первых пациентов. За два месяца помощь здесь получили почти 90 тыс. человек", - написал мэр.

Мэр добавил, что в распоряжении врачей комплекса 40 тыс. единиц медицинского оборудования. По его словам, пациенты с онкологическими заболеваниями проходят полный цикл лечения: от диагностики до постоянного диспансерного наблюдения.

Как написал мэр, при проектировании комплекса предусматривалось все, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для пациентов, родственников и медицинского персонала, а именно: безбарьерная среда, широкие двери, специальные лифты. Кроме того, в маломестных палатах установлены многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками для вызова медперсонала, а также работают кондиционеры. "Поговорить с врачами и психологами можно в специальных комнатах. Предусмотрена возможность совместного пребывания с родственниками", - подчеркнул Собянин.

"С открытием нового комплекса МКНЦ им. А. С. Логинова формирование нового каркаса онкологической помощи вышло на финишную прямую", - указал мэр.

Собянин также рассказал, что в скором времени закончится строительство Лучевого корпуса в Коммунарке и нового многофункционального корпуса в Московской городской онкологической больнице № 62. Кроме того, мэр отметил, что сейчас выстроена четкая система диагностики, лечения, а также наблюдения онкологических больных, в том числе новые алгоритмы оказания помощи.