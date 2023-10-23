Студенты музыкальных вузов в Москве пройдут практику в школах искусств

Для участия в проекте отобрали 16 практикантов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Студенты московских музыкальных вузов пройдут практику, преподавая в школах искусств, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В Год педагога и наставника в Москве начался проект "Лучший из лучших". В его рамках студенты московских музыкальных вузов пройдут практику в столичных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства. Таким образом, молодым людям помогут погрузиться в профессию, при поддержке наставников узнать ее особенности и научиться работать с детьми", - говорится в сообщении.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, для участия в проекте студенты прошли несколько этапов отбора. "Конкуренция была высокая. Они заполняли анкеты о себе, участвовали в деловых играх, где демонстрировали умения и навыки. В результате отобраны 16 практикантов из авторитетных вузов: Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени Шнитке, Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова и других", - сказала она.

Отмечается, что студенты будут в течение учебного года изучать все аспекты профессии - от проведения занятий и оформления документации до создания и реализации собственных образовательных проектов, а также подготовки детей к фестивалям и концертам. Им предстоит преподавать игру на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровое пение, музыкальный фольклор и многое другое. Программа профинтеграции начинающих специалистов будет проходить в Московской городской объединенной детской школе искусств "Кусково", детской школе искусств имени М. И. Глинки, детских музыкальных школах №96, имени Б. Л. Пастернака и имени В. Я. Шебалина.