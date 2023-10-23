Путин поздравил работников казначейства с юбилеем основания контрольно-ревизионных органов

Президент выразил уверенность, что служащие и впредь будут "бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федерального казначейства со 100-летием основания контрольно-ревизионных органов страны, сообщается на сайте Кремля.

"Становление и развитие контрольно-ревизионных органов неотделимы от истории нашей страны, укрепления системы государственного финансового контроля. Ее лучших представителей во все времена отличали высочайшая компетентность, ответственное отношение к делу, безукоризненные личные качества", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что работники контрольно-ревизионных органов и впредь будут "бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные традиции, достойно решать поставленные задачи". Глава государства пожелал им успехов, здоровья и реализации намеченных планов.

В 1923 году в составе Наркомфина СССР было выделено управление, занимавшееся контролем и надзором за ведением финансовых операций. Пройдя ряд преобразований, государственный финансовый контроль эволюционировал в одну из ключевых государственных функций, закрепленную на федеральном уровне за Казначейством России.