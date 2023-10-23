Полиция Детройта не подтвердила убийство женщины-раввина из-за антисемитизма

Начальник полиции Джеймса Уайт призвал общественность воздержаться от поспешных выводов

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Доказательств того, что раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в Детройте (штат Мичиган), была убита в связи с антисемитизмом, нет. Об этом сообщила полиция города.

"Расследование смерти Уолл продолжается. В то же время нет доказательств того, что убийство было совершено на почве антисемитизма", - говорится в заявлении начальника полиции Джеймса Уайта, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). Уайт призвал общественность воздержаться от поспешных выводов. По его словам, представители правоохранительных органов продолжают собирать информацию о произошедшем.

22 октября телекомпания CNN со ссылкой на полицию города сообщила, что Уолл была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями. Сотрудники органов правопорядка считают, что преступление было совершено внутри дома раввина, до которого от ее тела шел кровавый след. Мотив и личность убийцы на данный момент неизвестны, сообщала полиция.

По факту произошедшего начато расследование. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер объявила, что к нему подключена полиция штата. ФБР также подтвердило CNN свое участие в следственных мероприятиях.

В новость внесена правка (10:17 мск) - исправлена должность во втором абзаце и в подзаголовке, верно - начальник полиции.