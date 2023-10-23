На юге Красноярского края ввели режим повышенной готовности

Меры связаны с порывами ветра до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен на юге Красноярского края в Минусинском районе из-за ветра до 25 м/с. Об этом сообщает ЕДДС города Минусинска.

"В связи с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений, а именно в связи с опасными порывами ветра до 25 м/с и более, 24 октября 2023 года органы управления и силы Минусинского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края переведены в режим повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют населению района при сильном ветре не находиться рядом со зданиями и сооружениями, а также не разжигать открытый огонь.

По данным Среднесибирского УГМС, ночью 24 октября в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируется сильный ветер местами до 25 м/с. На юге региона днем температура воздуха составит плюс пять градусов. Ночью столбик термометра покажет минус два градуса.