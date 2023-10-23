В Москве отремонтировали и построили более 170 км дорог при реконструкции развязок

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы столицы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты отремонтировали и построили свыше 170 км дорог в рамках реконструкции развязок на МКАД с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В Москве завершается масштабная работа по реконструкции развязок "клеверного" типа на Московской кольцевой автомобильной дороге. <…> В рамках проектов реконструкции 20 транспортных развязок на МКАД с 2012 года модернизировано и построено более 174 км дорог", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, проводится работа по развитию прилегающей дорожной сети, расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Заммэра добавил, что эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.