23 октября, 07:37

В Москве отремонтировали и построили более 170 км дорог при реконструкции развязок

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы столицы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты отремонтировали и построили свыше 170 км дорог в рамках реконструкции развязок на МКАД с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В Москве завершается масштабная работа по реконструкции развязок "клеверного" типа на Московской кольцевой автомобильной дороге. <…> В рамках проектов реконструкции 20 транспортных развязок на МКАД с 2012 года модернизировано и построено более 174 км дорог", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, проводится работа по развитию прилегающей дорожной сети, расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Заммэра добавил, что эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация