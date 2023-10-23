Пушилин сообщил о поставке в ДНР более 240 автобусов до конца года

По словам главы региона, на маршрутах дополнительно начали работать 90 водителей

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Более 240 автобусов до конца года поставят в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Что касается автобусного парка, социальных маршрутов. Они не столь рентабельны для частных перевозчиков. Конечно, мы должны закрыть этот вопрос своими силами. Для этого только в течение этого года должны быть поставлены более 240 автобусов в республику", - сказал Пушилин.

Кроме того, к работе на маршрутах в регионе приступили дополнительно 90 водителей. Между тем, как уточнил глава региона, их нехватка в республике по-прежнему существует.