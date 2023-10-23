С начала 2023 года в Москве на станции "Маяковская" поженились 20 пар

Церемонии проходят в ночное время суток, чтобы не мешать пассажиропотоку

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. С начала года на станции московского метро "Маяковская" поженились 20 пар, церемонии проходят в ночное время суток. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на неординарность площадки и ночное время бракосочетания, во время церемонии сохраняются все традиционные элементы. Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар", - сказала Ракова.

По ее словам, метро - один из самых популярных и эффективных видов транспорта в крупных городах. Ежедневно миллионы людей используют метро для поездок, а московское метро также соединяет и сердца влюбленных. А с 2021 года у москвичей появилась возможность продолжить свои истории любви, связанные с метро, зарегистрировав свои отношения на станции "Маяковская".

Церемонии проходят в ночное время суток, с 2 до 3 часов ночи, чтобы не мешать пассажиропотоку. Вестибюль станции украшается свадебной аркой, устанавливаются стойки для колец, а на пути приезжают два состава: "Номерной" и "Москва-2020". Поезд "Москва-2020" превращается в место для фотосессии, уточнила заммэра.

"Чтобы сказать заветное "да" на "Маяковской", нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется. Для столичных молодоженов доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни", - напомнила Ракова.