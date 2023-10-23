23 октября, 07:11
Военная операция на Украине

Под Белгородом школы в поселке Красная Яруга перевели на дистант из-за обстрелов

Мера будет действовать до осенних каникул

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Мера будет действовать до осенних каникул, сообщили в региональном оперштабе.

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"Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района переведены на дистанционную форму обучения. Об этом решении в связи с изменением оперативной обстановки Вячеслав Гладков сообщил утром на оперативном совещании правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера будет действовать до осенних каникул. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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