Под Белгородом школы в поселке Красная Яруга перевели на дистант из-за обстрелов

Мера будет действовать до осенних каникул

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Мера будет действовать до осенних каникул, сообщили в региональном оперштабе.

"Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района переведены на дистанционную форму обучения. Об этом решении в связи с изменением оперативной обстановки Вячеслав Гладков сообщил утром на оперативном совещании правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера будет действовать до осенних каникул.