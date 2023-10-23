В Югре число заражений коронавирусом за неделю впервые с весны достигло почти 440

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что приобрели 20 тыс. вакцин "Спутник Лайт" и "Конвасэл"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с весны достигло почти 440 за неделю, что в практически в 1,4 раза выше, чем неделей ранее. Об этом сообщается на едином официальном сайте государственных органов Югры.

"С 17 по 23 октября зафиксировано 439 новых случаев COVID-19 в 21 из 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В Югре фиксируют рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. За неделю с 11 по 15 октября в регионе зафиксировано 314 новых случаев. Ранее из-за роста числа больных с коронавирусом в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 272 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 618 человек, выздоровели более 268 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник Лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.