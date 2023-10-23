Большинство опрошенных россиян считают белую зарплату и ее индексацию главной мотивацией

По данным исследования Get experts, 15% сотрудников полностью удовлетворены имеющимися в их компаниях программами мотивации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают белую заработную плату (67%) и ее ежегодную индексацию (65%) наиболее важными материальными методами мотивации на работе. При этом работодатели ставят ежегодную индексацию только на пятое место (33%), говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts.

В исследовании приняли участие 1 485 профессионалов и 520 представителей работодателей из различных отраслей.

"Наиболее важными для себя материальными методами мотивации специалисты называют белую заработную плату (67%), ее ежегодную индексацию (65%), наличие бонусной схемы, зависящей от показателей (49%), социальный пакет (48%), своевременную выплату зарплаты (40%) и возможность брать дополнительные проекты в рамках компании для дополнительного дохода (13%). О том, что материальная мотивация для них не важна, говорят только 2%", - отмечается в итогах исследования.

Аналитики выяснили, что 15% сотрудников полностью удовлетворены имеющимися в их компаниях программами мотивации, 52% - в целом удовлетворены, и 33% не удовлетворены. 44% из них основной причиной неудовлетворенности указали отсутствие ежегодной индексации зарплаты, отсутствие бонусной схемы отметили 37%, отсутствие привязки размера оплаты труда к результатам работы специалиста или подразделения - 36%, и отсутствие либо нерелевантность социального пакета - 29%.

Кроме того, 36% сотрудников уточнили, что их доход в 2023 году не изменился, а 14% стали зарабатывать меньше. У 51% респондентов зарплаты выросли за счет индексации, 32% - смены места работы, 17% - карьерного роста внутри компании.

Социальный пакет

Если говорить о социальном пакете, то наиболее значимыми опциями в нем участники опроса чаще всего называли медстрахование или компенсацию расходов на частные медуслуги, не входящие в страховку (63%), доплату по больничным листам до оклада или среднего заработка (46%) и расширенное медицинское страхование (страхование от онкологии, страхование родственников). За пять лет (с 2018 года, когда проводилось аналогичное исследование) приоритеты относительно соцпакета изменились. В частности, оплата по больничным листам и расширенное медицинское страхование раньше вообще не фигурировали в списке важных опций.

Отмечается, что 11% работников полностью удовлетворены своим соцпакетом, 52% в целом удовлетворены, а 37% не удовлетворены. Причины неудовлетворенности - отсутствие расширенного (36%) или обычного (26%) медстрахования, а также отсутствие льготной ипотеки, доплаты по больничным листам и компенсации йоги, фитнеса и бассейна (по 24%).

36% работников готовы отказаться от детских новогодних подарков и билетов на елки. Убрать из социального пакета скидки на продукты и услуги компании готовы 21% респондентов, оплату путевок в санатории и дома отдыха - 20%, расширенную медицинскую страховку для выезда за границу и негосударственное пенсионное страхование - по 19%. Объем соцпакета в 2023 году остался неизменным у 73% опрошенных, у 19% он уменьшился, а у 8% увеличился.

Мнение работодателей

В 2023 году только 26% работодателей заявили о сокращении бюджета, выделяемого на программы мотивации сотрудников. При этом в 69% говорят, что занимаются оценкой эффективности мотивационных программ.

57% компаний считают самыми важными факторами материальной мотивации в компаниях белую зарплату, 43% - ее своевременную выплату, 41% - соцпакет, 38% - бонусную схему, зависящую от показателей, 33% - ежегодную индексацию зарплаты, и 8% - возможность брать дополнительные проекты в рамках компании.

В свой соцпакет работодатели чаще всего включают медицинское страхование (66%), оплату мобильной связи (51%), страхование жизни (40%), детские новогодние подарки и билеты на елки (38%), компенсацию расходов на питание или организацию питания сотрудников (34%), доплату по больничным листам до оклада или среднего заработка (32%), расширенную медицинскую страховку для выезда за границу (28%), специальные индивидуальные вознаграждения за верность компании, выслугу лет и другие достижения (26%), предоставление гаджетов (26%) и компенсацию расходов на такси или корпоративное такси (26%).

Авторы исследования выявили точки возникновения конфликтов интересов компаний и работников. Так, на втором месте по важности среди факторов материальной мотивации у сотрудников стоит ежегодная индексация зарплат (65%), а на пятом - своевременная оплата труда (40%). Работодатели же ставят своевременность выплаты зарплаты на второе место (43%), а ее ежегодную индексацию - только на пятое (33%).

Много различий и в приоритетах по соцпакету. Например, доплата по больничному листу до оклада или среднего заработка в топе приоритетов у работников занимает 2-е место, а у работодателей - 6-е место, расширенное медстрахование для работников на 3-м месте, а для компаний - на 11-м. В топе приоритетов компаний оплата мобильной связи на 2-м месте, а у работников - на 11-м, также детские новогодние подарки и билеты на елки на 4-й строчке у работодателей и на 28-й у сотрудников.

"Наши исследования показывают, что медицинская страховка всегда стоит на первом месте у профессионалов в блоке материальной мотивации. Потребность в компенсации спорта и затрат на дополнительное образование стала ниже, поскольку в последнее время профессионалы тратили много сил и времени на адаптацию к новым реалиям, что повысило загруженность, привело к переработкам. Менее трети (26%) работодателей сократили бюджеты на мотивационные программы в 2023 году. В частности, мы наблюдаем, что в тех компаниях, которые из международных стали российскими, соцпакет уменьшился", - цитируют в итогах исследования директора практик рекрутинговой компании Get experts Анну Михееву.