В Москве для будущих поваров прошли кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями

Под руководством практикующих поваров и кондитеров студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда и десерты

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Мастер-классы, встречи с работодателями отрасли и поварской турнир провели для студентов колледжей Москвы на площадке Первого московского образовательного комплекса. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на поварских специальностях в столичных колледжах учатся свыше 7 тыс. студентов. 70% времени будущие повара, кондитеры и пекари посвящают освоению и отработке навыков, востребованных у работодателей, и уже с первого курса применяют их во время практики на реальном производстве. Студентов учат работать с локальными и сезонными продуктами, использовать современные технологии приготовления блюд, применять методы бережливого производства, а еще - соблюдать требования безопасности по международной системе, принятой в 160 странах мира.

"Это уникальная практическая подготовка, которая есть только в столичных колледжах. Студенты совершенствуют свои компетенции более чем в 50 лабораториях и мастерских, оснащенных современным оборудованием, а также на предприятиях 35 ключевых работодателей-партнеров. В этом учебном году практику пройдут более 5 тыс. студентов поварских направлений. Сейчас мы провели масштабное мероприятие более чем для 500 ребят, где они поучаствовали в семи практических мастер-классах от поваров известных ресторанов и кафе Москвы, встретились с работодателями и приняли участие в поварском турнире и квизе", - сказала Ракова.

По ее словам, на "Празднике вкуса" практикующие повара и кондитеры ресторанов и кафе "Кофемания", "IL Патио", "Пушкин", входящего в ресторанный дом Maison Dellos, провели практические мастер-классы. Под руководством опытных наставников студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, элитные десерты. Испекли яблочный пирог и два вида багета - с томатом и зеленью.

Также студентов ждал поварской турнир, где они соревновались в приготовлении пиццы. Студенты сделали тесто нескольких видов и самостоятельно выбрали соус и начинку. В конце шеф-повар провел дегустацию и выбрал лучшую пиццу. Всех участников наградили профессиональными подарками от партнера - необычными соусами и ингредиентами для будущих кулинарных шедевров, добавила заммэра.

"Особенным событием стал мастер-класс су-шефа ресторана Selfie и выпускника Первого московского образовательного комплекса Михаила Иванова. Вместе с ним студенты приготовили куриный рулет при низких температурах и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле, а также прокачали навыки приготовления интересных подливок из простых продуктов", - отметила Ракова.