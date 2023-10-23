Число пользователей "Сферума" достигло 15 млн

Сервис показал за год четырехкратный рост пользователей, сообщили в пресс-службе "Сферума"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Количество пользователей коммуникационного сервиса для школ "Сферум" в "VK мессенджере" достигло 15 млн. Согласно данным пресс-службы, сервис показал за год четырехкратный рост пользователей.

"Количество пользователей учебного профиля "Сферум" в "VK Мессенджере" достигло 15 млн педагогов, учащихся и родителей. Сервис показал четырехкратный рост пользователей год к году", - рассказали в пресс-службе.

Самыми активными регионами, использующими "Сферум", стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Пензенская, Оренбургская, Владимирская, Кемеровская, Белгородская, Самарская и Ярославская области. Количество педагогов, зарегистрированных в "Сферуме", увеличилось за год в 3,7 раза и составило 1,8 млн, а число подключенных образовательных организаций выросло практически в 3 раза - до 88 тыс, отметили в пресс-службе.