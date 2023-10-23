Горы Полярного Урала в ЯНАО приняли в 2023 г. в 1,5 раза больше туристов, чем годом ранее

Самой популярной вершиной стал горный массив Рай-Из

ТАСС, 23 октября. Более 1,2 тыс. человек стали участниками организованных восхождений на горные вершины Полярного Урала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики ЯНАО.

"По данным Туристско-информационного центра ЯНАО, в горы Полярного Урала в 2023 году, в рамках организованных мероприятий ГБУ ЯНАО "Агентство по развитию регионального туризма", поднялся 1 271 человек", - сказали в департаменте, отметив, что до конца года организованных восхождений уже не планируется. За год число туристов, поднявшихся на горные объекты автономного округа, выросло в 1,5 раза (в 2022 году этот показатель составил 832 человека).

Самая популярная вершина - горный массив Рай-Из, расположенный в южной части Полярного Урала. Туристам необходимо преодолеть восьмикилометровый маршрут и взойти на высоту 868 м над уровнем моря. Если в прошлом году в массовом восхождении участвовали 200 человек, то в этом - 537. Еще одну точку массива Рай-Из - ледник Романтиков - в 2023 году посетили в ходе массового восхождения 250 человек против 200 в предыдущем. Ледник, расположенный у долины реки Енга-Ю, считается самым доступным из 90 ледников Полярного Урала.

Летний сезон восхождений на горы Ямала начинается после установления устойчивой теплой погоды, вскрытия основных горных рек и ручьев. В этом году это произошло в середине июня. Окончание сезона традиционно включает весь сентябрь до выпадения первого снега. Маршруты восхождений к основным достопримечательностям и местам туристского притяжения не требуют специальной физической подготовки, так как в большей части рельеф характеризуется постепенным набором высоты.

Кто поднимается в горы

Как сообщил ТАСС представитель Агентства по развитию туризма округа Кирилл Сухов, ежегодно в восхождениях участвуют туристы из пяти-шести регионов страны. Кроме того, от года к году заметно растет количество участников из отдаленных по отношению к хребту муниципалитетов округа. "Если раньше в основном собирались из ближайших городов - Лабытнанги, Салехарда, то сейчас - со всего региона. Мы смогли показать, что горы - это гораздо проще, чем кажется, что это не где-то там далеко, не так сложно туда добраться, не так сложно подняться", - отметил Сухов. Он также добавил, что в восхождениях, организованных агентством, могут участвовать несовершеннолетние участники от 14 лет, верхней планки не существует - есть и туристы, которым за 70.

Для организации массовых восхождений достаточно минимальной инфраструктуры: санитарных модулей и площадок, где проходят инструктаж по технике безопасности. "Мы добавляем не инфраструктуру, а скорее, какие-то опциональные развлекательные истории. В этом году в летнем восхождении на ледник Романтиков мы добавили возможность поплавать на сапе среди горных вершин, пофотографироваться. Договорились с Почтой России о том, что прямо с ледника можно отправить открытку в любую точку страны", - рассказал Сухов.

Популяризация гор Полярного Урала

Правительство региона считает потенциал гор Полярного Урала одним из якорных направлений развития туристской индустрии в регионе. Массив Рай-Из расположен в часе езды от Салехарда, где расположен аэропорт, что делает его доступным для путешественников из других регионов. В департаменте отметили, что эффективным инструментом с точки зрения привлечения туристов в ЯНАО стала первая в России стоповер-программа, запущенная в 2022 году по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Она позволяет на сутки сделать остановку в Салехарде. Путешествие возможно в пятницу, субботу и воскресенье из шести городов России по маршрутам "туда и обратно". В дальнейшем ямальский стоповер планируют сделать ежедневным.

При этом массовые восхождения в горы Полярного Урала имеют предел по количеству участников исходя из соображений безопасности и рекреационной нагрузки, что ограничивает и продвижение этих туристических продуктов. "Мы размещаем свои предложения в наших медиаканалах, социальных сетях и сайтах. <...> Cпрос невероятно высок, но массового набора, который бы собрал намного большее количество участников, чем сейчас, не делаем, потому что понимаем: горы - это всегда потенциально небезопасно", - отметил Сухов.

Ранее власти округа заявляли о планах открытия горнолыжного комплекса на горном массиве Рай-Из. Предполагается, что там появятся трассы разного уровня сложности общей протяженностью 19 км, совокупный номерной фонд - 320 номеров в отелях классов 4 и 3 звезды, рестораны и кафе, СПА-центр. На комплексе будет обеспечен самый длинный сезон катания в стране.

Полярный Урал - северная часть Уральских гор. Его территория занимает площадь более 25 тыс. кв. км. Местность популярна среди любителей пешеходного, лыжного и водного туризма. Массив Рай-Из относится к основным туристическим районам южной части Полярного Урала.