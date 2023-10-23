В Пермском крае школу перевели на дистант из-за заболевания детей норовирусом

Всего зафиксировали 12 случаев заболевания

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Школа №11 города Чайковского в Пермском крае переведена на дистанционное обучение из-за вспышки норовирусной инфекции. Выявлено 12 случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"Среди учащихся СОШ №11 города Чайковского выявлены неединичные случаи заболевания норовирусной инфекцией. Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что всего было выявлено 12 случаев заболевания.

По данным ведомства, учащиеся переведены на дистанционное обучение, за всеми установлено медицинское наблюдение. В пищеблоке образовательного учреждения отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.

Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой: рвота и повышение температуры тела, также заболевания, вызванные вирусом, характеризуются быстрым течением. Норовирусные инфекции передаются с пищей при нарушении правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдении технологии приготовления блюд и правил личной гигиены.