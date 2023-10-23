В Приангарье новая компания возобновила сорванную стройку школы в зоне паводка

Завершить работы на объекте планируется к концу 2023 года

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Контакт с новой субподрядной организацией заключили в Иркутской области на строительство школы-сада в деревне Евдокимова в зоне наводнения 2019 года после срыва стройки предыдущим подрядчиком. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Школу-сад на 128 мест в деревне Евдокимова Тулунского района начали возводить в 2020 году. Однако в связи с низким темпом работ, банкротством субподрядной организации и необходимостью корректировки проекта строительство было приостановлено. <…> В настоящее время АО "ДСИО" (Дорожная служба Иркутской области - прим. ТАСС) заключила контракт с новой субподрядной организацией ООО "ФТСК". Компания уже приступила к работам. На объекте запущена котельная, рабочие приступили к отделочным и сварочным работам, а также монтажу сантехники. Основной подрядчик - Дорожная служба Иркутской области - занимается благоустройством", - говорится в сообщении.

Завершить работы на объекте планируется к концу года. Общая готовность школы-сада составляет 88%. Предыдущий подрядчик должен был сдать объект к 31 июля 2023 года. В ходе выполнения работ появилась необходимость откорректировать проект, но из-за банкротства строительной компании корректировку не завершили, работу на объекте пришлось приостановить. Суд в Иркутской области по материалам прокуратуры дисквалифицировал на 12 месяцев одного из руководителей компании-подрядчика.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил представить доклад в связи со срывом сроков строительства школы в деревне Евдокимова. Старую снесло паводком в 2019 году. Все это время родители вынуждены возить детей в другие населенные пункты. По их словам, рабочие бросили объект еще в июне.