В Калининградской области очередь из фур на границе с Литвой сократилась до 10 машин

Литовская сторона принимала по одной машине в час, не объясняя причин медленной работы

КАЛИНИГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Литовская сторона активизировала работу на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Россией в Калининградской области. Очередь из грузовиков, достигавшая 100 машин, сократилась в 10 раз, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"За сутки литовская сторона приняла 150 машин, а за предыдущие сутки - 188. Сейчас в очереди на границе с российской стороны всего 10 машин, можно говорить о том, что на сегодняшний день проблема очереди практически решена. Литовская сторона вернулась к обычной работе. До прошедшей пятницы очередь на МАПП "Чернышевское", достигала 100 машин, на сегодня она сократилась в 10 раз", - сказала Иванова.

Очереди из грузовых машин на МАПП "Чернышевское" начали образовываться 6 сентября - с 10 грузовиков. 7 сентября в очереди на пункте пропуска уже стояли 30 машин, и полностью была заполнена транспортом нейтральная полоса. 18 сентября очередь впервые с июля текущего года превысила 100 машин. С того момента в ней с учетом нейтральной полосы ежедневно находились от 70 до 80 машин. С 6 октября очередь вновь превысила 100 грузовиков и росла. 11 октября с учетом нейтральной полосы, вмещающей 25 машин, в ней стояли 165 грузовиков. По данным ФГКУ "Росгранстрой", отставание от зарезервированного времени в электронной очереди на МАПП "Чернышевское" достигло 55 часов. Литовская сторона принимала по одной машине в час, не объясняя причин медленной работы.

Пункты пропуска на границе

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020-го в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.

В прошлом году Евросоюз ввел санкции против России, которые в том числе касались перевозок. В соответствии с ограничениями возить между основной территорией России и Калининградской областью через Литву можно только товары, не попавшие в санкционные списки. Железной дорогой товары можно перевозить только по установленным квотам. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов через нейтральные воды Балтийского моря на борту паромов.