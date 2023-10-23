В Польше зафиксировали 169 попыток нелегального перехода границы за сутки

По информации погранохраны страны, мигранты неоднократно атаковали работников службы

ТАСС, 23 октября. Польские пограничники зафиксировали в воскресенье 169 попыток нелегального перехода польско-белорусской границы. Об этом сообщается на сайте пограничной охраны (ПО) Польши.

"169 человек пытались незаконно перейти границу со стороны Белоруссии. Среди них были граждане Сирии, Йемена и Сомали, - говорится в сообщении. - Польские пограничники были неоднократно атакованы агрессивными мигрантами".

По данным ПО, всего с начала года из Белоруссии в Польшу нелегальные мигранты пытались проникнуть 21,8 тыс. раз. Среди задержанных нарушителей были граждане 52 государств. Также задержали 470 перевозчиков, помогавших мигрантам перейти границу.